Ковалев - Ярд: видео нокаута

Сергей Ковалёв провёл успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBO. В поединке, прошедшем в Челябинске, 36-летний россиянин одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в 11-м раунде.

Видео нокаута

Sergey Kovalev stops Anthony Yarde in his home town

An incredible fight between the pair of them... #KovalevYarde pic.twitter.com/aGGrFeuoTv

— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) August 24, 2019