Зрелищный бой: Макабу перебоксировал Папина (Видео)

Новости спорта:Смотреть лучшие моменты боя Алексей Папин - Илунга Макабу.

Российский боксер Алексей Папин 24 августа в Челябинске проиграл обладателю титула WBC Silver в первом тяжелом весе Илунге Макабу большинством судейских записок в очень упорном и зрелищном бою.

Оба боксера стремились к собственным атакующим действиям и не избегали обменов ударами. Макабу старался действовать активнее соперника, и увеличил темп в середине боя, однако Алексей Папин после очень тяжелого восьмого раунда сумел найти в себе силы и хорошо провел концовку, но в заключительном двенадцатом раунде побывал в нокдауне.

После окончания боя один судья выставил ничейный счет 114-114, а двое других отдали победу Макабу со одинаковым счетом 115-113.