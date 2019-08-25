Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
Ковалев - Ярд. Видео боя
Ковалев - Ярд. Видео боя
Непобедимый украинский боец ММА "задушил" американца (Видео)
Непобедимый украинский боец ММА "задушил" американца (Видео)
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
У Роналду украли гол в Парме (Видео)
У Роналду украли гол в Парме (Видео)

Зрелищный бой: Макабу перебоксировал Папина (Видео)

Зрелищный бой: Макабу перебоксировал Папина (Видео)
12:04 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Смотреть лучшие моменты боя Алексей Папин - Илунга Макабу.

Российский боксер Алексей Папин 24 августа в Челябинске проиграл обладателю титула WBC Silver в первом тяжелом весе Илунге Макабу большинством судейских записок в очень упорном и зрелищном бою.

Оба боксера стремились к собственным атакующим действиям и не избегали обменов ударами. Макабу старался действовать активнее соперника, и увеличил темп в середине боя, однако Алексей Папин после очень тяжелого восьмого раунда сумел найти в себе силы и хорошо провел концовку, но в заключительном двенадцатом раунде побывал в нокдауне.

Ковалев - Ярд. Видео боя

После окончания боя один судья выставил ничейный счет 114-114, а двое других отдали победу Макабу со одинаковым счетом 115-113.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Алексей Папин, Алексей Папин - Илунга Макабу, Илунга Макабу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
02 Ковалев - Ярд. Видео боя
03 Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
04 Ковалев - Ярд: видео нокаута
05 Ибрагимович позавидовал бы: форвард Арсенала сотворил чудо-гол (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь