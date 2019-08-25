Ковалев - Ярд. Видео боя

Новости спорта:Смотреть полное видео боя Сергей Ковалев - Энтони Ярд.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев защитил свой титул, победив в Челябинске британца Энтони Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.

Первые три раунда прошли очень нервно, но без ярких эпизодов. Ковалев сосредоточился на большом количестве выброшенных джебов, Ярд пытался поймать Сергея навстречу и часто пробивал по корпусу.

С четвертого раунда Ковалев увеличил темп и стал работать комбинациями, полностью взяв бой под свой контроль, но Ярду удалось переломить ход поединка в седьмом раунде, а в восьмом и вовсе британец едва не нокаутировал Ковалева. В концовке восьмой трехминутки Ярд нанес несколько ощутимых ударов подряд – Ковалева откровенно шатало, он не отбивался, но все же достоял до гонга.

Оказалось, что Ярд выдохся в этом раунде, а вот Ковалев на удивление быстро восстановился. В десятом раунде уже Ярд еле держался на ногах после атак Ковалева, хотя сил у обоих осталось немного.

Все закончилось в одиннадцатом раунде, который начался с небольшой активности Ярда, но сил у него осталось немного. В итоге он пропустил навстречу, выбрасывая левый хук, он нарвался на джеб и упал. Пусть сам удар и не был настолько сильным, но Энтони был настолько измотан, что не смог подняться.

Эта победа стала для Ковалева 34-й в 38 поединках. Дальше, вероятнее всего, бой с Саулем Альваресом.