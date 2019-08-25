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Ломаченко заговорил о завершении карьеры (Видео)

Ломаченко заговорил о завершении карьеры (Видео)
16:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко считает, что не сможет боксировать долго, как это могут делать тяжеловесы.

По словам украинца, через несколько лет он задумается об окончании карьеры и уже придумал, чем будет заниматься после этого.

"Нельзя забывать вес, в котором я боксирую. Я не тяжеловес, я не Саша Усик, который может в 37-38 находиться в кондициях и выступать. А в легком весе в 37 лет ты уже очень старый человек, у которого теряется реакция, скорость, выносливость, сила. Но тем не менее, есть такие боксера, как Мэнни Пакьяо, Флойд Мейвезер, которые до такого спортивного возраста дожили и продолжают боксировать.

У меня такая ситуация, что мне сегодня 32 года. Год, два, три - и я задумаюсь о завершении карьеры. Плюс, нельзя забывать, что все зависит от здоровья. Если есть здоровье, то можно продолжать. А у меня можно заметить, что почти после каждого боя травма.

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Что делать после бокса? Да, думал. Я займусь профессиональной рыбалкой и дрифтом. Стать тренером? Нет. Ну, только если мой сын будет боксировать, то тогда, возможно, если он захочет стать чемпионом. Главная мотивация - стать абсолютным чемпионом и войти в историю бокса", - сказал Ломаченко в интервью телеканалу Интер.

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.

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