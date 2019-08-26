Тренер Кэмпбелла заявил о "немалом" преимуществе британца над Ломаченко

Новости спорта:Украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко уже в эту субботу, 31 августа, будет биться с британским боксером Люком Кэмпбеллом.

Тренер англичанина Шейн Макгинан накануне боя в Лондоне высказался касательно того, каким образом его подопечный может победить.

"Кэмпбелл может каждый уик-энд встречаться со своими детьми, что дает огромную мотивацию. Люк будет биться в родных стенах, ему никуда не нужно уезжать. Это повысит его шансы на успех.

В близких раундах Люк будет работать чуть получше, когда фанаты станут поддерживать его. Судьи все услышат, так что проведения боя в Британии - немалое преимущество. Плюс ко всему, Кэмпбелла все недооценивают и считают андердогом.

Если поклонники отреагируют на удары Люка и его удачные действия, то он перестанет считать, что Василий лучший боец pound-for-pound. Именно это нам нужно", - приводит его слова mirror.