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Шведский супертяж: Нахожусь на одном уровне с Джошуа

Шведский супертяж: Нахожусь на одном уровне с Джошуа
15:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Следующий соперник Тайсона Фьюри выразил уверенность в своих силах.

Шведский супертяж Отто Уаллин ответил на критику Энтони Джошуа о том, что он не сможет составить конкуренции Тайсону Фьюри.

"Я не сильно переживаю из-за этого. Думаю, что Джошуа имел в виду кое-что другое. Возможно, он хотел намекнуть, что я еще ни разу не проводил бои с топ-соперниками хэвивейта. Но я уверен в своих силах и знаю, что нахожусь на одном уровне с Джошуа, а также с Кубратом Пулевым, Адамом Ковнацки и Джарреллом Миллером. Это боксеры с разным стилем, но я такой же, как и они.

Стараюсь не думать о том, что другие говорят обо мне. Они же не видели меня в действии, их можно понять. Да и вообще, подобные высказывания только добавляют мне мотивации. Я не испытываю никакого давления. Моя задача - показать лучшую версию себя в бою с Фьюри", - приводит слова Уаллина BBC Sport.

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Напомним, что бой Фьюри - Уаллин состоится 14-го сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Отто Уаллин.
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