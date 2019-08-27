Ломаченко рассказал о подготовке к бою с Кэмпбеллом

Новости спорта:Василий Ломаченко уже провел тренировочный лагерь к поединку с британцем Люком Кэмпбеллом.

Украинский чемпион мира WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко уже провел тренировочный лагерь к поединку с британцем Люком Кэмпбеллом за титул WBC.

Поединок состоится 31 августа, в субботу, однако украинец уже прилетел в Лондон и успел поделиться некоторыми подробностями о своей подготовке.

"Я еще не свеж, однако чувствую себя отлично. Я получал удовольствие от тренировок. Мы будем полностью готовы, мы занимались на все 100%. Я люблю бокс и тяжелые тренировки, но сейчас мне было не так уж и сложно.

Я не понимаю почему, однако нынешний лагер прошел легче, чем моя последняя подготовка к поединку с Энтони Кроллой. Я уже жду поединка и нахожусь в предвкушении. Я очень хочу прочувствовать эти эмоции и моменты", - рассказал Василий в интервью Sky Sports.