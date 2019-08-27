Лопес - Комми: названы дата и место боя

Новости спорта:Победитель этого боя может станет приоритетной целью для Василия Ломаченко.

Как сообщает ESPN, чемпион IBF в легком весе Ричард Комми (29-2, 26 КО) и обязательный претендент Теофимо Лопес (14-0, 11 КО) выяснят отношения 14 декабря в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден.

Бой Комми-Лопес станет главным событием андеркарда перед поединком чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (35-0, 26 КО) против литовца Эгидиюса Каваляускаса (21-0-1, 17 КО).

Победитель боя Комми-Лопес в начале 2020 года в поединке за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе может встретиться с Василием Ломаченко, если украинец 31 августа в Лондоне побьет Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО) и заберет вакантный титул WBC.