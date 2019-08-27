Конкурент Вацко: Ломаченко рассказал, чем будет заниматься на пенсии

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Вторник, 27.08.2019
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12:39 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Василий Ломаченко рассказал, чем хотел бы заниматься после завершения боксерской карьеры.

Чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко признался, что не хотел бы слишком задерживаться в боксе слишком долго. Украинец еще не задумывался над тем, что будет делать после того, как станет абсолютным чемпионом, но точно знает, что хотел бы все время посвящать охоте и рыбалке.

"Я бы не хотел боксировать в возрасте Пакьяо, это слишком. Я с четырех лет нахожусь в зале и тренируюсь, потому что родился боксером.

Все когда-то заканчивается. После бокса я хочу охотиться и рыбачить каждый день. Сейчас я не могу этого делать из-за ежедневных тренировок. Моя цель - абсолютное чемпионство в легком весе. Что произойдет дальше - не знаю", - цитирует Ломаченко BBC.

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Напомним, что следующий бой Ломаченко состоится 31 августа против Люка Кэмпбелла. На кону боя помимо поясов украинца будет стоять титул WBC. Оба бойца уже завершили подготовку к поединку, а в лагере украинца показали, как прошел последний тренировочный день.

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Бокс, Новости бокса, Виктор Вацко, Василий Ломаченко.
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