Кэмпбелл - о бое с Ломаченко: Все будут кричать о сенсации

Новости спорта:Люк Кэмпбелл рассказал о подготовке к бою против Василия Ломаченко.

Британец Люк Кэмпбелл накануне боя с украинским чемпионом мира WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко за вакантный титул WBC заявил, что сейчас находится на пике и его победе не станет неожиданностью.

"Все, кто не был со мной в тренировочном лагере, будут кричать о сенсации. Но мы, кто готовился, знаем, что нам пришлось пройти. Это не будет сенсацией.

Я хорошо подготовлен, нахожусь в прекрасной физической и психологической форме, я на пике. Мне кажется, что в ближайшие годы смогу побить кого угодно.

Василий неспроста лучший p4p в мире. Он - лучший, но я также хочу быть лучшим. Хочу выйти на ринг и биться с сильнейшим, проявить себя", - приводит слова боксера Daily Mirror.

Ранее Василий Ломаченко рассказал, чем хотел бы заниматься после завершения боксерской карьеры.