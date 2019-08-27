Энди Руис: Я уже снес Джошуа с трона, теперь я закончу его карьеру

Новости спорта:Мексиканский боксер Энди Руис прокомментировал предстоящий бой-реванш против Энтони Джошуа.

7-го декабря в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Руис в первом поединке неожиданно нокаутировал соперника и отобрал все пояса, а повторная победа, считает боксер, поставит крест на карьере соперника.

«Я уже снес Джошуа с трона и вошел в историю как первый мексиканский чемпион в супертяжелом весе. Теперь я намерен еще раз победить и в пустыне закончить его карьеру».

«Я покажу величие мексиканского бокса», - обещает Руис.

Джошуа гарантировал, что подойдет к поединку в лучшем состоянии, чем в первом бою.