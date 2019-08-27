Головкин: Я очень хорошо знаю Деревянченко, он отличный боксер

Новости спорта:Геннадий Головченко в октябре проведет бой против украинца Сергея Деревянченко за титул IBF.

Украинский средневес Сергей Деревянченко проведет бой против экс-чемпиона Геннадия Головкина, в котором боксеры разыграют титул IBF.

Головкин считает команду украинца сильной и допускает, что настало время Деревянченко побеждать. Казахстанец ждет хорошего боя.

"Я очень хорошо знаю Деревянченко, он отличный боксер. У Сергея сильная команда, да и сам он мощно выглядит. Он наверняка думает, что пришло его время. И, может, это действительно так, но мы узнаем это только на ринге. Это будет хороший бой, мы устроим шоу для болельщиков", - цитирует Головкина BoxingScene.

Напомним, бой Головкина и Деревянченко запланирован на 5 октября.