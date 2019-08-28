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Усик может провести бой с бывшим соперником Кличко

Усик может провести бой с бывшим соперником Кличко
08:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Впрочем, от боя с россиянином украинец уже отказался.

Промоутер Эдди Хирн рассказал о том, с кем может провести свой следующий бой Александр Усик. Среди потенциальных соперников украинца он выделил россиянина Андрея Федосова и американца Брайанта Дженнингса.

Кроме того, Хирн заявил, что камерунец Карлос Такам, с которым Усик должен был драться 12 октября, уже подписал контракт на бой с другим боксером.

«Такам? Он подписал контракт на бой с кем-то другим. Думаю, он поступил очень глупо. Среди возможных соперников Усика есть несколько имен. Можно говорить об Андрее Федосове и Брайанте Дженнингсе», — признался Хир в интервью Youtube-каналу Xicana Boxing.

«Усик будет в Лондоне на бое Ломаченко. Там мы обсудим его будущего соперника».

На прошлой неделе Усик уже отказался от боя с Федосовым, поскольку не хочет боксировать с россиянами. По мнению Александра, болельщики обязательно перевели бы этот поединок в политическую плоскость и начали бы оскорблять друг друга.

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В июне Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

В своем последнем поединке Александр нокаутировал Тони Беллью и защитил все чемпионские титулы в первом тяжелом весе, которых вскоре лишился из-за перехода в супертяжелую весовую категорию.

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Бокс, Александр Усик, Бокс новости, Карлос Такам, Эдди Хирн.
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