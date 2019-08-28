Промоутер Хирн: Кэмпбелл нокаутирует Ломаченко

Новости спорта:Промоутер Люка Кэмпбелла считает, что его подопечный нокаутирует украинца.

Эдди Хирн, промоутер 31-летнего британца Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО), прокомментировал предстоящий поединок его боксера против 31-летнего украинского чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО).

"Кэмпбелл нокаутирует Ломаченко. Жизнь идет волнами. У нас были проблемы с допинг-скандалом Диллиана Уайта, ранее Джошуа проиграл Руису.

Но теперь все налаживается: мы подписали Головкина, Эстрада выигрывает, Кэмпбелл выиграет. Ломаченко – гений, но это будет его самый тяжелый бой в карьере.

Люк бьющий, высокий, подвижный боксер. Это будет потрясающий бой", – заявил Хирн.