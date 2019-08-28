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Чемпионский бой Постол - Рамирес: названы дата и место

Чемпионский бой Постол - Рамирес: названы дата и место
12:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинский боксер, вероятно, получит свой титульный поединок.

Украинский боксер Виктор Постол в ноябре получит возможность вернуть титул чемпиона мира в первом полусреднем весе.

Виктор Постол может провести бой за титул чемпиона WBC против американца Хосе Рамиреса. Об этом сообщает Sport Arena.

По информации ESPN, поединок Постол — Рамирес может состояться 30 ноября на арене Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, в апреле украинский экс-чемпион мира по боксу Виктор Постол победил француза Мохамеда Мимуна единогласным решением судей и стал официальным претендентом на титул WBC в полусреднем весе.

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На прошлой неделе WBC обязал Хосе Рамиреса приступить к переговорам относительно титульного поединка с украинским претендентом. Если стороны не смогут договориться, то 20 сентября пройдут промоутерские торги.

Викотр Постол был обладателем пояса WBC в первом полусреднем весе в 2015-2016 годах.

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Бокс, Новости бокса, Виктор Постол, Бокс новости.
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