Чемпионский бой Постол - Рамирес: названы дата и место

Новости спорта:Украинский боксер, вероятно, получит свой титульный поединок.

Украинский боксер Виктор Постол в ноябре получит возможность вернуть титул чемпиона мира в первом полусреднем весе.

Виктор Постол может провести бой за титул чемпиона WBC против американца Хосе Рамиреса. Об этом сообщает Sport Arena.

По информации ESPN, поединок Постол — Рамирес может состояться 30 ноября на арене Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, в апреле украинский экс-чемпион мира по боксу Виктор Постол победил француза Мохамеда Мимуна единогласным решением судей и стал официальным претендентом на титул WBC в полусреднем весе.

На прошлой неделе WBC обязал Хосе Рамиреса приступить к переговорам относительно титульного поединка с украинским претендентом. Если стороны не смогут договориться, то 20 сентября пройдут промоутерские торги.

Викотр Постол был обладателем пояса WBC в первом полусреднем весе в 2015-2016 годах.