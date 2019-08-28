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Бой против Альвареса или отдых с семьей: планы Ковалева после боя с Ярдом

Бой против Альвареса или отдых с семьей: планы Ковалева после боя с Ярдом
12:53 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Россиянин готов провести поединок в ноябре этого года.

Американский промоутер Кэти Дува, которая представляет интересы чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева, рассказал о возможном поединке против обладателя поясов WBA и WBC в среднем весе Сауля Альвареса.

Дува сообщила, что представители Канело не связывались с ней и не предлагали провести бой мексиканца с ее подопечным.

"Мы не говорим, что 2-го ноября Ковалев не сможет провести бой. Как раз таки сможет, просто пока мы не получали предложений о поединке с Канело. Если нам не будет предложен бой, то Сергей и дальше будет отдыхать с семьей.

Я не собираюсь сейчас вытягивать его из России, если команда Канело не сделает нам конкретное предложение. Если это случится, то мы проверим Сергея. Сейчас все в их руках", - приводит слова Дувы Boxing Scene.

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Ранее сообщалось, что Сергея Ковалева не устраивает выбранная дата боя с Саулем Альваресом.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев, Бокс новости, Кэти Дува.
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