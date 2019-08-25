Ярд едва не сотворил историю: как Ковалев "выживал" в ринге (Видео)

Новости спорта:Сергей Ковалев нокаутом победил Энтони Ярда, однако в бою был момент, когда британец был очень близок к победе.

Российский боксёр Сергей Ковалёв провёл успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBO. В поединке, прошедшем в Челябинске, 36-летний россиянин одержал победу над британцем Энтони Ярдом нокаутом в 11-м раунде.

Самым тяжёлым моментом боя для Ковалёва стала концовка восьмого раунда: Ярд нанёс несколько ощутимых ударов подряд. Россиянин сумел выстоять, после чего, восстановившись, вновь завладел инициативой.

Anthony Yarde arguably lost all of the first seven rounds, and then came close to history... He had Sergey Kovalev on the ropes, almost finished, in his home town Here's that incredible #KovalevYarde eighth round in full pic.twitter.com/M2FZJr0gv8 — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) August 25, 2019

Эта победа стала для Ковалёва 34-й в 38 поединках. Он трижды терпел поражение, один из его боёв завершился ничейным исходом. 28-летний Ярд впервые уступил в своём 19-м бою на профессиональной арене.

Предыдущий поединок Ковалёв провёл в феврале 2019 года в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанёс ему первое поражение в карьере. За полгода до этого Альварес победил Ковалёва, Сергею удалось взять реванш.