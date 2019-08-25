Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
Двукратная! Белодед защитила титул чемпионки мира
Двукратная! Белодед защитила титул чемпионки мира
Непобедимый украинский боец ММА "задушил" американца (Видео)
Непобедимый украинский боец ММА "задушил" американца (Видео)
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
У Роналду украли гол в Парме (Видео)
У Роналду украли гол в Парме (Видео)

Ярд едва не сотворил историю: как Ковалев "выживал" в ринге (Видео)

Ярд едва не сотворил историю: как Ковалев "выживал" в ринге (Видео)
14:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Сергей Ковалев нокаутом победил Энтони Ярда, однако в бою был момент, когда британец был очень близок к победе.

Российский боксёр Сергей Ковалёв провёл успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBO. В поединке, прошедшем в Челябинске, 36-летний россиянин одержал победу над британцем Энтони Ярдом нокаутом в 11-м раунде.

Самым тяжёлым моментом боя для Ковалёва стала концовка восьмого раунда: Ярд нанёс несколько ощутимых ударов подряд. Россиянин сумел выстоять, после чего, восстановившись, вновь завладел инициативой.

Ковалев - Ярд. Видео боя

Эта победа стала для Ковалёва 34-й в 38 поединках. Он трижды терпел поражение, один из его боёв завершился ничейным исходом. 28-летний Ярд впервые уступил в своём 19-м бою на профессиональной арене.

Предыдущий поединок Ковалёв провёл в феврале 2019 года в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанёс ему первое поражение в карьере. За полгода до этого Альварес победил Ковалёва, Сергею удалось взять реванш.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Видео, WBO, Новости бокса, Сергей Ковалев, Энтони Ярд, Сергей Ковалев - Энтони Ярд, Ковалев - Ярд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
02 Ковалев - Ярд. Видео боя
03 Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
04 Ковалев - Ярд: видео нокаута
05 Нокаут за 30 секунд: олимпийский призер жестко вырубил соперника (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь