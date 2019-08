Ярд едва не сотворил историю: как Ковалев "выживал" в ринге (Видео)

Российский боксёр Сергей Ковалёв провёл успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBO. В поединке, прошедшем в Челябинске, 36-летний россиянин одержал победу над британцем Энтони Ярдом нокаутом в 11-м раунде.

Самым тяжёлым моментом боя для Ковалёва стала концовка восьмого раунда: Ярд нанёс несколько ощутимых ударов подряд. Россиянин сумел выстоять, после чего, восстановившись, вновь завладел инициативой.

Anthony Yarde arguably lost all of the first seven rounds, and then came close to history...

He had Sergey Kovalev on the ropes, almost finished, in his home town

Here's that incredible #KovalevYarde eighth round in full pic.twitter.com/M2FZJr0gv8

