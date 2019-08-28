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Среда, 28.08.2019
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Это будет мегафайт: Хирн о реванше Руис - Джошуа

Это будет мегафайт: Хирн о реванше Руис - Джошуа
14:00 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Известный промоутер считает, что реванш между боксерами будет величайшим боем в истории.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн утверждает, что проведению реваншу его подопечного против Энди Руиса в Саудовской Аравии ничего не угрожает.

"Это были психологические игры, такой себе переговорный момент. Возможно, люди что-то нашептали Руису на ухо. Мы дали команде Энди право выбора между Великобританией и Саудовской Аравией. Они выбрали второй вариант.

Когда мы объявили реванш, то услышали, что они не собираются ехать в Саудовскую Аравию. Это заявление озвучил Энди Руис, а не члены его команды. Нам пришлось убедиться, что он доволен. Мы хотели, чтобы Руис сделал в Саудовской Аравии несколько коммерческих вещей, так что мы предложили ему компенсацию за это. Мы позаботились о безопасности, комиссиях, допинг-тестировании. Руис понимал, что не может больше маневрировать и согласился на поединок.

Хирн: Ломаченко будет нокаутирован

Теперь мы близки к тому, чтобы увидеть один из крупнейших боев в истории супертяжелого веса. Весь мир замрет, чтобы увидеть этот поединок. Некоторые люди считают, что я сошел с ума. Но это будет новый "Триллер в Маниле", новый "Грохот в джунглях". На следующей неделе мы проведем пресс-конференцию. Поверьте мне, это будет один из главных мегафайтов всех времен в хэвивейте", – сказал Хирн.

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Бокс, Джошуа, Василий Ломаченко, Энди Руис, Эдди Хирн.
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