Усик посетит бой Ломаченко в Англии

Новости спорта:С такой поддержкой Ломаченко просто обязан побеждать.

Украинский боксер Александр Усик посетит поединок между чемпионом WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, который состоится 31 августа, сообщает YouTube-канал Xicana Boxing, цитируя слова промоутера Усика Эдди Хирна.

Хирн заявил, что время этого визита он обсудит с Усиком соперника на его следующий бой.

В ближайшую субботу, 31 августа, Ломаченко проведет бой против британца Люка Кэмпбелла за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе. Поединок состоится в Лондоне.

За бой с Кэмпбеллом Ломаченко получит рекордный гонорар в размере 4 миллионов долларов.

В последнем бою Василий провел успешную защиту своих чемпионских поясов в бою с Энтони Кроллой, которого победил нокаутом в 4-м раунде.