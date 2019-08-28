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Усик посетит бой Ломаченко в Англии

Усик посетит бой Ломаченко в Англии
13:01 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:С такой поддержкой Ломаченко просто обязан побеждать.

Украинский боксер Александр Усик посетит поединок между чемпионом WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, который состоится 31 августа, сообщает YouTube-канал Xicana Boxing, цитируя слова промоутера Усика Эдди Хирна.

Хирн заявил, что время этого визита он обсудит с Усиком соперника на его следующий бой.

В ближайшую субботу, 31 августа, Ломаченко проведет бой против британца Люка Кэмпбелла за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе. Поединок состоится в Лондоне.

За бой с Кэмпбеллом Ломаченко получит рекордный гонорар в размере 4 миллионов долларов.

Ломаченко - Кэмпбелл: все о сопернике украинца (Фото, Видео)

В последнем бою Василий провел успешную защиту своих чемпионских поясов в бою с Энтони Кроллой, которого победил нокаутом в 4-м раунде.

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Бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, Бокс новости.
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