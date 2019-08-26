Скачать
Понедельник, 26.08.2019
Научился у Месси, отпраздновал как ЛеБрон: Гризманн о дебютных голах за Барсу (Видео)
Научился у Месси, отпраздновал как ЛеБрон: Гризманн о дебютных голах за Барсу (Видео)
Круче Роналду: в Бразилии футболист сотворил невозможное (Видео)
Круче Роналду: в Бразилии футболист сотворил невозможное (Видео)
Известный гонщик потерял память после страшной аварии (Видео)
Известный гонщик потерял память после страшной аварии (Видео)
Украинец Малиновский дебютировал в Серии А (Видео)
Украинец Малиновский дебютировал в Серии А (Видео)

Ломаченко - Кэмпбелл: все о сопернике украинца (Фото, Видео)

Смотрите фото (6)
Ломаченко - Кэмпбелл: все о сопернике украинца (Фото, Видео)
15:33 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:31 августа Василий Ломаченко проведет чемпионский бой с Люком Кэмпбеллом.

Несколько месяцев назад украинский боксер Василий Ломаченко с легкой подачи Всемирного боксерского совета (WBC) получил шанс сразиться за титул чемпиона мира в легком весе и добавить еще один пояс в этой категории к имеющимся по версиям WBA и WBO.

Поединок за три пояса (WBA, WBO и WBC) состоится в Лондоне 31 августа, а соперником украинца будет обязательный претендент на титул – британец Люк Кэмпбелл.

Переговоры между командами боксеров начались сразу после боя украинца с Кроллой, но поначалу промоутеры британца тянули с ответом. Официально о поединке объявили только 20 июля.

Ломаченко прибыл в Лондон на бой против Кэмпбелла (Видео)

Итак, что же из себя представляет Люк Кэмпбелл? Как и Ломаченко, британцу 31 год и у него, по меркам своей страны, очень успешная любительская карьера.

У Люка дедушка был чемпионом Ирландии по боксу, что предопределило судьбу будущей звезды британского бокса.

Тренер Кэмпбелла заявил о "немалом" преимуществе британца над Ломаченко

Впервые Кэмпбелл и Ломаченко могли пересечься в далеком 2006 году на юношеском чемпионате мира, но если Василий выиграл тогда, то Кэмпбелл уступил в первом же раунде. Спустя два года оба боксера выступили на взрослом чемпионате Европы в Ливерпуле. И оба выиграли – Кэмпбелл в категории до 54 кг, Ломаченко – до 57 кг. Выигранная золотая медаль европейского первенства Люка стала первой для английского бокса с 1961 года.

Дальше, если у Ломаченко продолжился подъем с олимпийским золотом Пекина, золотом чемпионата мира 2009 года, то Кэмпбелл проиграл во втором раунде ЧМ-2009 и выпал почти на год из-за травмы и операции.

На чемпионат Европы 2010 года Ломаченко не ездил, а Кэмпбелл там остановился в шаге от медали, проиграв в четвертьфинале. Зато спустя год оба успешно выступили на чемпионате мира в Баку. Ломаченко стал двукратным чемпионом мира, выиграв в категории до 60 кг, тогда как Люк завоевал серебро в категории до 56 кг.

Ломаченко заговорил о завершении карьеры (Видео)

А еще через год и Ломаченко, и Кэмбелл стали победителями Олимпийских игр в Лондоне. Вновь в разных, но соседних категориях.

Победа сделала Люка популярным, поскольку его "золото" стало первой олимпийской победой британских боксеров в легчайшем дивизионе за последние 104 года. В честь Кэмпбелла даже выпустили памятную почтовую марку с его изображением, один из почтовых ящиков в его родном городе перекрашен золотой краской, а в 2013 году за выдающиеся заслуги на ринге спортсмена наградили орденом Британской империи.

После Олимпиады в Лондоне оба боксера решили перейти в профессиональный бокс. Ломаченко после сезона в Украинских атаманах подписал контракт с Top Rank Боба Арума, а Кэмпбелл отвлекся от бокса выступлением в шоу "Танцы на льду", где вышел в финал и занял третье место, после чего в начале 2013 года поставил подпись под контрактом с Эдди Хирном.

Довольно быстро, всего через два года после начала профессиональной карьеры, 1 августа 2015 года, Кэмпбелл завоевал первый пояс в профи карьере, победив в бою за вакантный титул WBC International в легком весе другого британца Томми Койла. В этом же бою Люк заполучил статус официального претендента на титул WBC в легком весе.

"Нужно бить и не пропускать": Кэмпбелл рассказал, как победить Ломаченко

Этим статусом Люк не воспользовался, так как спустя четыре месяца сенсационно проиграл французу Ивану Менди и потерял статус претендента на чемпионский титул.

К чести промоутера Эдди Хирна, он довольно быстро вернул Кэмпбелла на вершину, и весной 2017 года после победы чемпиона Хорхе Линареса над Энтони Кроллой, того обязали встретиться с Кэмпбеллом. Встреча состоялась в сентябре. Люк проиграл разделенным решением судей в бою за титул чемпиона мира по версии WBC. А спустя полгода Линарес встретиться с Василием Ломаченко и проиграет досрочно в десятом раунде.

Кэмпбелл с подачи Хирна вновь быстро вернул себе статус обязательного претендента, победив в Лондоне Ивана Менди, взяв реванш за свое первое поражение. Тогда в зале на поединке присутствовал Василий Ломаченко, поэтому можно предположить, что их бой планировался еще в сентябре 2018 года. Но Хирн все же хотел встречи двух чемпионов, чем вот так как сейчас - чемпиона украинца и претендента британца.

В итоге, на данный момент Люк Кэмпбелл на профессиональном ринге выиграл 20 поединков (16 из них нокаутом) и два проиграл.

Кэмпбелл рассказал о первой встрече с Ломаченко 15 лет назад

По последним боям можно сказать, что его тактика – держать своего противника на вытянутой руке, где он неудобно работает джебом из стойки левши. Но он также хорош и на средней дистанции и прибавил в работе вблизи.

Беллью предостерег Кэмпбелла перед боем с Ломаченко
Беллью предостерег Кэмпбелла перед боем с ЛомаченкоЧитать полностью

Он выше Василия на пять сантиметров (175 см против 170 см), а размах его рук больше на 14 см (180 см против 166 см). Его габариты очень схожи с габаритами Хосе Педрасы – единственного из последних десяти оппонентов Ломаченко, который смог продержаться все двенадцать раундов.

А еще Кэмпбелл полагается на свой нокаутирующий удар. Он уже не раз заявлял, что постарается нокаутировать украинца. Но все-таки у Кэмпбелла раньше почти не было соперников уровня Ломаченко. Разве что Линареса можно отнести к таким.

Это делает Василия Ломаченко фаворитом боя и ставит перед Кэмпбеллом серьезные задачи во время подготовки к поединку. Посмотрим, сумеет ли он что-то придумать, чтобы создать реальные проблемы для украинского чемпиона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Бокс, WBC, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, Ломаченко – Кэмпбелл, Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик поздравил Ковалева с тяжелой победой над Ярдом
02 "Так нельзя": Нападающий Динамо объяснился за "привет" Хацкевичу в соцсетях (Видео)
03 Круче Роналду: в Бразилии футболист сотворил невозможное (Видео)
04 Тренер Ковалева мог досрочно прекратить бой с Ярдом
05 Боец ММА трижды сдался, но судья даже не думал останавливать бой (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь