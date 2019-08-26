Ломаченко - Кэмпбелл: все о сопернике украинца (Фото, Видео)

Новости спорта:31 августа Василий Ломаченко проведет чемпионский бой с Люком Кэмпбеллом.

Несколько месяцев назад украинский боксер Василий Ломаченко с легкой подачи Всемирного боксерского совета (WBC) получил шанс сразиться за титул чемпиона мира в легком весе и добавить еще один пояс в этой категории к имеющимся по версиям WBA и WBO.

Поединок за три пояса (WBA, WBO и WBC) состоится в Лондоне 31 августа, а соперником украинца будет обязательный претендент на титул – британец Люк Кэмпбелл.

Переговоры между командами боксеров начались сразу после боя украинца с Кроллой, но поначалу промоутеры британца тянули с ответом. Официально о поединке объявили только 20 июля.

Итак, что же из себя представляет Люк Кэмпбелл? Как и Ломаченко, британцу 31 год и у него, по меркам своей страны, очень успешная любительская карьера.

У Люка дедушка был чемпионом Ирландии по боксу, что предопределило судьбу будущей звезды британского бокса.

Впервые Кэмпбелл и Ломаченко могли пересечься в далеком 2006 году на юношеском чемпионате мира, но если Василий выиграл тогда, то Кэмпбелл уступил в первом же раунде. Спустя два года оба боксера выступили на взрослом чемпионате Европы в Ливерпуле. И оба выиграли – Кэмпбелл в категории до 54 кг, Ломаченко – до 57 кг. Выигранная золотая медаль европейского первенства Люка стала первой для английского бокса с 1961 года.

Дальше, если у Ломаченко продолжился подъем с олимпийским золотом Пекина, золотом чемпионата мира 2009 года, то Кэмпбелл проиграл во втором раунде ЧМ-2009 и выпал почти на год из-за травмы и операции.

На чемпионат Европы 2010 года Ломаченко не ездил, а Кэмпбелл там остановился в шаге от медали, проиграв в четвертьфинале. Зато спустя год оба успешно выступили на чемпионате мира в Баку. Ломаченко стал двукратным чемпионом мира, выиграв в категории до 60 кг, тогда как Люк завоевал серебро в категории до 56 кг.

А еще через год и Ломаченко, и Кэмбелл стали победителями Олимпийских игр в Лондоне. Вновь в разных, но соседних категориях.

Победа сделала Люка популярным, поскольку его "золото" стало первой олимпийской победой британских боксеров в легчайшем дивизионе за последние 104 года. В честь Кэмпбелла даже выпустили памятную почтовую марку с его изображением, один из почтовых ящиков в его родном городе перекрашен золотой краской, а в 2013 году за выдающиеся заслуги на ринге спортсмена наградили орденом Британской империи.

После Олимпиады в Лондоне оба боксера решили перейти в профессиональный бокс. Ломаченко после сезона в Украинских атаманах подписал контракт с Top Rank Боба Арума, а Кэмпбелл отвлекся от бокса выступлением в шоу "Танцы на льду", где вышел в финал и занял третье место, после чего в начале 2013 года поставил подпись под контрактом с Эдди Хирном.

Довольно быстро, всего через два года после начала профессиональной карьеры, 1 августа 2015 года, Кэмпбелл завоевал первый пояс в профи карьере, победив в бою за вакантный титул WBC International в легком весе другого британца Томми Койла. В этом же бою Люк заполучил статус официального претендента на титул WBC в легком весе.

Этим статусом Люк не воспользовался, так как спустя четыре месяца сенсационно проиграл французу Ивану Менди и потерял статус претендента на чемпионский титул.

К чести промоутера Эдди Хирна, он довольно быстро вернул Кэмпбелла на вершину, и весной 2017 года после победы чемпиона Хорхе Линареса над Энтони Кроллой, того обязали встретиться с Кэмпбеллом. Встреча состоялась в сентябре. Люк проиграл разделенным решением судей в бою за титул чемпиона мира по версии WBC. А спустя полгода Линарес встретиться с Василием Ломаченко и проиграет досрочно в десятом раунде.

Кэмпбелл с подачи Хирна вновь быстро вернул себе статус обязательного претендента, победив в Лондоне Ивана Менди, взяв реванш за свое первое поражение. Тогда в зале на поединке присутствовал Василий Ломаченко, поэтому можно предположить, что их бой планировался еще в сентябре 2018 года. Но Хирн все же хотел встречи двух чемпионов, чем вот так как сейчас - чемпиона украинца и претендента британца.

В итоге, на данный момент Люк Кэмпбелл на профессиональном ринге выиграл 20 поединков (16 из них нокаутом) и два проиграл.

По последним боям можно сказать, что его тактика – держать своего противника на вытянутой руке, где он неудобно работает джебом из стойки левши. Но он также хорош и на средней дистанции и прибавил в работе вблизи.

Он выше Василия на пять сантиметров (175 см против 170 см), а размах его рук больше на 14 см (180 см против 166 см). Его габариты очень схожи с габаритами Хосе Педрасы – единственного из последних десяти оппонентов Ломаченко, который смог продержаться все двенадцать раундов.

А еще Кэмпбелл полагается на свой нокаутирующий удар. Он уже не раз заявлял, что постарается нокаутировать украинца. Но все-таки у Кэмпбелла раньше почти не было соперников уровня Ломаченко. Разве что Линареса можно отнести к таким.

Это делает Василия Ломаченко фаворитом боя и ставит перед Кэмпбеллом серьезные задачи во время подготовки к поединку. Посмотрим, сумеет ли он что-то придумать, чтобы создать реальные проблемы для украинского чемпиона.