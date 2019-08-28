Майк Тайсон: Ломаченко - великолепный боец, я его поклонник

Новости спорта:Майк Тайсон восхищается украинским боксером.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон поделился мнением о предстоящем поединке чемпиона мира по версиям WBA/WBO украинца Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) и британца Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО).

"Я никогда не видел раньше, как дерется Люк Кэмпбелл, но, кажется, у него за спиной 20 побед и 2 поражения. Он хорошо шел, а потом потерял выносливость. Но это его укрепило.

Люк Кэмпбелл будет сражаться с очень сильным бойцом. Ломаченко не тот, кто убьет тебя в первом раунде. У него есть стиль. Он любит двигаться, танцевать на ринге. Ломаченко в ринге – как артист балета на сцене. Кэмпбелл хорош. У него были сотни противников и несколько сложных боев. Он готов бороться за титулы.

С нетерпением жду боя Ломаченко. Я его большой поклонник. Он действительно невероятный боец.

Жервонта Дэвис идет без поражений. Было бы здорово увидеть победителя этой схватки в бою с ним", – сказал Тайсон.