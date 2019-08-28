Александр Усик представил свой новый стих

Новости спорта:Украинский чемпион мира показал свои навыки поэзии.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в своем инстаграме опубликовал видео, на котором зачитал свой новый стих.

К слову, украинский боксер отправится на в Англию, где поддержит Василия Ломаченко в предстоящем бою 31 августа.

Текст стиха Усика:

Пуля летела и умоляла:

Прости, что убила, я выполняла…

Я выполняла задание стрелка…

Мне просто задача. Прости ты меня.

Будь моя воля в выборе тела –

Я бы исчезла, или сгорела,

Но не летела бы я в человека –

Образ Создателя, вечность без века.

Я посмотрела в глаза тебе смело,

Увидела мир я – и обомлела!

Ты не боялся меня ну ни капли!

Такой должен жить! Мне никак не обнять тебя…

Пуля жалела упавшее тело,

Над ним опустилась и обомлела,

В небо смотрела и плакала очень,

Просила простить за закрытые очи…

Пока что не названого официального соперника Усика в хэвивейте. Бой с россиянином Федосовым сорвался.