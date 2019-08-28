Александр Усик представил свой новый стих

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в своем инстаграме опубликовал видео, на котором зачитал свой новый стих.
К слову, украинский боксер отправится на в Англию, где поддержит Василия Ломаченко в предстоящем бою 31 августа.
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The world is full of strong and kind people, but they disguise themselves and impersonate others, this is their form of protection. From weak and envious people.#usyk #usyk17#lomus17#boxingtraining #ukraine #usa #uk #loma#akblapin #california # Verse#good#love#lifeisgood
Текст стиха Усика:
Пуля летела и умоляла:
Прости, что убила, я выполняла…
Я выполняла задание стрелка…
Мне просто задача. Прости ты меня.
Будь моя воля в выборе тела –
Я бы исчезла, или сгорела,
Но не летела бы я в человека –
Образ Создателя, вечность без века.
Я посмотрела в глаза тебе смело,
Увидела мир я – и обомлела!
Ты не боялся меня ну ни капли!
Такой должен жить! Мне никак не обнять тебя…
Пуля жалела упавшее тело,
Над ним опустилась и обомлела,
В небо смотрела и плакала очень,
Просила простить за закрытые очи…
Пока что не названого официального соперника Усика в хэвивейте. Бой с россиянином Федосовым сорвался.