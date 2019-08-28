Поветкин и Фьюри на разогреве у Ломаченко: расписание боев 31 августа

Новости спорта:В субботу, 31 августа, в Лондоне пройдет сумасшедший вечер бокса.

Украинский чемпион мира WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) 31 августа, в субботу, проведет бой против британца Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО).

Бокс. O2 Arena (Великобритания), 31 августа

РАСПИСАНИЕ БОЕВ

Ломаченко - Кэмпбелл

Чарли Эдвардс - Хулио Сезар Мартинес Агилар

Хьюи Фьюри - Александр Поветкин

Джозеф Кордина - Гэвин Гуинн

Джошуа Буатси - Райан Форд

Джеймс Теннисон - Атиф Шафик

Прямая трансляция поединка с О2 арены в Лондоне запланирована на украинском телеканале "Интер" и российском "Матч ТВ". Начало в 22:00.