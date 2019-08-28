Чемпион мира в легком весе: Я склоняюсь к победе Ломаченко

Новости спорта:Ричард Комми ожидает равного боя, но больше верит в победу украинца.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Ричард Комми поделился ожиданиями от боя между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

"Если говорить откровенно, это очень интересный поединок. Ломаченко и Кэмпбелл – олимпийские чемпионы, у них была отличная любительская карьера. Если добавить к этому тот факт, что они оба левши, то этот бой кажется мне очень интригующим.

Я склоняюсь к победе Ломаченко. Я просто сравниваю результаты их боя против Хорхе Линареса. Однако Шейн Макгиган – невероятно умный тренер, я очень уважаю его как наставника. Он способен придумать план на бой, который удивит любого соперника", – сказал Комми.