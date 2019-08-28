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Тайсон Фьюри рассказал, когда намерен завершить карьеру

Тайсон Фьюри рассказал, когда намерен завершить карьеру
20:29 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о возможном завершении карьеры.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что может закончить карьеру боксера.

"Пока что я не думаю о своем наследии. Что делаю? Веселюсь и продолжаю получать удовольствие от того, чем занимаюсь. Если я могу договориться с кем-то о бое, - я это делаю. Если нет - нужно о нем забыть. Это моя философия. Когда завершу карьеру? Да я могу уйти на пенсию в любой момент. Но сделаю это только тогда, когда перестану по-настоящему любить бокс.

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Независимо от того, куда я приезжаю, меня там очень любят. Люди фанатеют от меня, поэтому мое возвращение получилось отличным. Что ж, никто не знает, где он окажется завтра", - цитирует Фьюри Business Insider.

Напомним, ранее Тайсон анонсировал реванш с Уайлдером, назвав точную дату и место проведения боя.

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