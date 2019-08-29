Будни чемпиона: Ломаченко провел открытою тренировку в Лондоне (Видео)

Новости спорта:В субботу украинец выйдет в ринг против Люка Кэмпбелла.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) провел открытую тренировку в Лондоне накануне боя с Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 KO).

Поединок пройдет в ближайшую субботу, 31 августа. Украинец и британец сразятся за вакантный титул по версии WBC в легком весе.

Видео тренировки:

За бой с Кэмпбеллом Ломаченко получит рекордный гонорар в размере 4 миллионов долларов.

В последнем бою Василий провел успешную защиту своих чемпионских поясов в бою с Энтони Кроллой, которого победил нокаутом в 4-м раунде.