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Четверг, 29.08.2019
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Ломаченко vs Кэмпбелл: расписание мероприятий перед боем
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Будни чемпиона: Ломаченко провел открытою тренировку в Лондоне (Видео)

Будни чемпиона: Ломаченко провел открытою тренировку в Лондоне (Видео)
07:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:В субботу украинец выйдет в ринг против Люка Кэмпбелла.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) провел открытую тренировку в Лондоне накануне боя с Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 KO).

Поединок пройдет в ближайшую субботу, 31 августа. Украинец и британец сразятся за вакантный титул по версии WBC в легком весе.

Видео тренировки:

Ломаченко: Хочу вписать свое имя в историю бокса

За бой с Кэмпбеллом Ломаченко получит рекордный гонорар в размере 4 миллионов долларов.

В последнем бою Василий провел успешную защиту своих чемпионских поясов в бою с Энтони Кроллой, которого победил нокаутом в 4-м раунде.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл.
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