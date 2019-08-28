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Ломаченко: Хочу вписать свое имя в историю бокса

Ломаченко: Хочу вписать свое имя в историю бокса
12:29 Сегодня Телеграф ISport Фото: Твиттер

Новости спорта:Василий Ломаченко заявил, что не собирается боксировать так долго, как Мэнни Пакьяо.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал о своих целях и планах на будущее. Ни для кого не секрет, что украинец хочет стать абсолютным чемпионом мира, но выступать на профессиональном ринге так долго, как это делает Мэнни Пакьяо, Василий не собирается.

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"Одна из моих целей - вписать свое имя в историю бокса. Это моя мечта. Именно ради нее я начал карьеру в профессиональном боксе и уже во втором бою сражался за звание чемпиона мира. Я быстрее всех стал чемпионом мира в трех весовых категориях. Я все делаю ради наследия. Не хочу боксировать так долго, как Мэнни Пакьяо. Это уже слишком.

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Я тренируюсь с четырех лет. Я был рожден боксером. Иногда надо заканчивать определенное начинание. Я хочу каждый день ходить на охоту и рыбалку. Сейчас я не могу этого делать, ведь у меня ежедневные тренировки. Моя мотивация, моя цель - четыре титула в легком весе. Я не знаю, что будет дальше. Сейчас мне надо взять еще два пояса", - приводит слова Ломаченко BBC.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Василий Ломаченко, Александр Усик, Люк Кэмпбелл.
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