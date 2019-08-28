Ломаченко: Хочу вписать свое имя в историю бокса

Новости спорта:Василий Ломаченко заявил, что не собирается боксировать так долго, как Мэнни Пакьяо.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал о своих целях и планах на будущее. Ни для кого не секрет, что украинец хочет стать абсолютным чемпионом мира, но выступать на профессиональном ринге так долго, как это делает Мэнни Пакьяо, Василий не собирается.

"Одна из моих целей - вписать свое имя в историю бокса. Это моя мечта. Именно ради нее я начал карьеру в профессиональном боксе и уже во втором бою сражался за звание чемпиона мира. Я быстрее всех стал чемпионом мира в трех весовых категориях. Я все делаю ради наследия. Не хочу боксировать так долго, как Мэнни Пакьяо. Это уже слишком.

Я тренируюсь с четырех лет. Я был рожден боксером. Иногда надо заканчивать определенное начинание. Я хочу каждый день ходить на охоту и рыбалку. Сейчас я не могу этого делать, ведь у меня ежедневные тренировки. Моя мотивация, моя цель - четыре титула в легком весе. Я не знаю, что будет дальше. Сейчас мне надо взять еще два пояса", - приводит слова Ломаченко BBC.