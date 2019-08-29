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Линарес рассказал, как Ломаченко победит Кэмпбела

Линарес рассказал, как Ломаченко победит Кэмпбела
08:04 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua

Новости спорта:Хорхе Линарес поделился ожиданиями от поединка Ломаченко - Кэмпбелл

Бывший чемпион мира Хорхе Линарес поделился ожиданиями от поединка за титулы WBA и WBO и WBC в легком весе между украинцем Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 КО) из Великобритании.

«Как человек, который дрался с обоими бойцами, я считаю, что они устроят увлекательный поединок. Мне кажется, что Ломаченко победит решением судей.

Безусловно, я хочу драться с победителем этого боя. Я проведу еще один поединок в легком весе, а после него намерен встретиться с одним из этих парней», — сказал Линарес в интервью ESPN.

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Напомним, что поединок Ломаченко и Кэмпбелла состоится 31 августа в Лондоне.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, Хорхе Линарес.
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