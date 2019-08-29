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Малиньяджи: Ломаченко - это Ferrari в боксе

Малиньяджи: Ломаченко - это Ferrari в боксе
10:26 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Twitter

Новости спорта:Пол Малиньяджи прокомментировал предстоящий поединок 31-летнего украинского чемпиона мира.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, американец Пол Малиньяджи прокомментировал предстоящий поединок 31-летнего украинского чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) и 31-летнего британца Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО). 

–Что для Великобритании значит бой Ломаченко – Кэмпбелл?

– Бой Ломаченко – Кэмпбелл – это представление Василия для британской публики. Он и так им известен, но здесь играет роль то, чтобы они его увидели воочию на ринге.

У Ломаченко есть все способности для того, чтобы доминировать над соперниками.

Ломаченко vs Кэмпбелл: расписание мероприятий перед боем

– Что Василий должен показать местным фанатам, чтобы те его полюбили?

– Это будет не такой простой бой. Ведь Кэмпбелл – это олимпийский чемпион, это не Кролла, который хоть и был чемпионом мира, но не олимпийским чемпионом.

Василий уважает соперника, уважает его достижения, ведь сам завоевывал золото Олимпиады.

Для украинца этот бой – это новое, непросто задание для достижения цели, и, я верю, что Кэмпбелла сделает это задание более сложным, чем Кролла.

– Майк Тайсон говорил, что Василий с другой планеты. Что вы скажете?

– Иногда, действительно так кажется. Когда видишь его бои, ты словно смотришь на Ferrari в боксе, у которой 6-7 скоростей, а у других такое ощущение, что вообще их нет.

– Какая самая сильная сторона его бокса?

– Его мозг. Он знает, какое решение принять, в какой момент. Как поступить правильно. Он знает, когда нужно быть агрессивным, когда просто выбрасывать удары.

В его арсенале множество классных качеств, но как мне кажется, самое лучшее – это ум.

– Что Кэмпбелл должен показать в бою, чтобы у него был шанс?

– Я думаю, он должен боксировать агрессивно, он высокий и быстрый, он должен показать огонь в ринге.

Ему не нужно работать от Ломаченко, как делал Кролла, к которому Василий удачно подстроился, Люку же нужно воевать в ринге.

Некоторые пытаются прессинговать Василия во время боя, но они не достаточно для этого хороши, а Люк наоборот, – сказал Малиньяджи.

Поединок Ломаченко и Кэмпбелла пройдет 31 августа в Лондоне.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Пол Малиньяджи.
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