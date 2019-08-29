Кэмпбелл рассказал, как победит Ломаченко

Новости спорта:Британец намерен стать новым чемпионом мира в легком весе.

Британский проспект Люк Кэмпбелл поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка против чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

Соперник украинца серьезно настроен на бой и уверен, что сможет одолеть своего оппонента.

"Чувствую себя отлично. Я получил шанс стать чемпионом. У меня отличная команда, и мы уверенны в своем успехе. Не имеет значения как, но я добуду свою победу", - приводит слова Кэмпбелла Sky Sports.

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя. Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение Ломаченко.