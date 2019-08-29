Ломаченко - Кэмпбелл: букмекеры определили фаворита боя

Новости спорта:Василий Ломаченко проведет бой за три титула с Люком Кэмпбеллом.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA встретится с претендентом на титулы британцем Люком Кэмпбеллом.

Поединок состоится 31 августа в Лондоне на арене О2.

Важно, что на кону боя помимо двух титулов Ломаченко будет также вакантный пояс WBC.

Однозначным фаворитом боя у букмекеров является украинец. Так, на его победу Ломаченко в конторе William Hill установили коэффициент 1.06, в то время, как на успех его соперника можно поставить с коэффициентом 9.0. Ничья оценивается в 26.0.

Специалисты из bet365 солидарны с таким мнением и установили такие же коэффициенты - 1.06 на победу украинца и 9.0 - на успех британца.