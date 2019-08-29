Хирн: Хочу увидеть Ломаченко в нокауте

Новости спорта:Промоутер надеется на победу Люка Кэмпбелла.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который представляет интересы британского проспекта Люка Кэмпбелла, поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего подопечного против чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

Промоутер уверен, что боксеры устроят большое шоу в Лондоне, однако, ожидаемо, Хирн хочет увидеть нокаут в исполнении своего клиента и его сенсационную победу.

"Если Кэмпбелл способен добиться успеха в бою с Ломаченко, он должен сделать это в Великобритании. Если бы у Люка не было шансов, то он бы абсолютно не беспокоился касательно предстоящего поединка.

Была возможность устроить бой Кэмпбелла и Ломаченко в США, за что Люк заработал бы больше денег, но он принял решение боксировать за более скромную сумму. Он верит в свои шансы на победу. Чтобы победить Ломаченко, ему надо продемонстрировать блестящее выступление.

Кэмпбелл является одним из лучших легковесов в мире. Обращая внимание на статистику, он является самым неудобным соперником для Ломаченко. Проиграет ли Лома? Посмотрим. Я не заинтересован в том, чтобы он шокировал зрителей в этот вечер. Хочу увидеть его в нокауте.

Люк Кэмпбелл будет серьезно настроен, поскольку это его шанс. Он может не просто стать чемпионом мира, но и объединить пояса. Кроме того, у Люка есть возможность подняться в рейтинге P4P", - приводит слова Хирна BoxingNews24.

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.