Хирн: Хочу увидеть Ломаченко в нокауте

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который представляет интересы британского проспекта Люка Кэмпбелла, поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего подопечного против чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.
Промоутер уверен, что боксеры устроят большое шоу в Лондоне, однако, ожидаемо, Хирн хочет увидеть нокаут в исполнении своего клиента и его сенсационную победу.
"Если Кэмпбелл способен добиться успеха в бою с Ломаченко, он должен сделать это в Великобритании. Если бы у Люка не было шансов, то он бы абсолютно не беспокоился касательно предстоящего поединка.
Была возможность устроить бой Кэмпбелла и Ломаченко в США, за что Люк заработал бы больше денег, но он принял решение боксировать за более скромную сумму. Он верит в свои шансы на победу. Чтобы победить Ломаченко, ему надо продемонстрировать блестящее выступление.
Кэмпбелл является одним из лучших легковесов в мире. Обращая внимание на статистику, он является самым неудобным соперником для Ломаченко. Проиграет ли Лома? Посмотрим. Я не заинтересован в том, чтобы он шокировал зрителей в этот вечер. Хочу увидеть его в нокауте.
Люк Кэмпбелл будет серьезно настроен, поскольку это его шанс. Он может не просто стать чемпионом мира, но и объединить пояса. Кроме того, у Люка есть возможность подняться в рейтинге P4P", - приводит слова Хирна BoxingNews24.
Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.