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Беринчик: Кэмпбелл доставит Ломаченко неудобства

Беринчик: Кэмпбелл доставит Ломаченко неудобства
12:29 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Боксер считает, что Ломаченко не будет легко, но он все равно победит.

Чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) дал свой прогноз на бой Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО) и чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинца Василия Ломаченко (13-1, 10 КО).

По словам боксера, Кэмпбелл сможет доставить проблем Ломаченко, однако не сможет победить.

"Это не первый бой Ломаченко, когда противники превосходят его по габаритам. Вспомнить того же Педрасу. Несмотря на то, что Кэмпбелл олимпийский чемпион и достаточно опытный боец он все равно не уровень Васе. Да, я думаю он сможет доставить Васе неудобства, но не больше.

Кэмпбелл уверен в победе над Ломаченко

В лучшем случае, Кэмпбелл сможет пройти всю дистанцию, но он не сможет шокировать Васю. Но это только мое мнение.

Интрига в этом поединке есть, безусловно. Ведь бой проходит в Британии, судьи тоже будут из Британии. Потому Васе надо стараться закончить бой досрочно", - заявил Беринчик.

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Денис Беринчик, Василий Ломаченко, Александр Усик, Люк Кэмпбелл.
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