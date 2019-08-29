Хирн: Соперник Усика в дебютном поединке в тяжелом весе уже определен

Новости спорта:Промоутер Эдди Хирн заявил, что Дмитрий Бивол и Мурат Гассиев будут драться в андеркарте боя Александра Усика.

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что соперник украинского боксёра Александра Усика в дебютном поединке в тяжёлом весе уже определён. Усик выйдет на ринг 12 октября в Чикаго (США).

«Мы уже договорились об оппоненте Усика. Анонс сделаем уже сегодня или в пятницу. Дмитрий Бивол и Мурат Гассиев будут драться в андеркарте», — цитирует Хирна BoxingNews24.

Ранее американское издание The Athletic сообщило, что противником Усика может стать голландец Тайрон Спонг. Изначально предполагалось, что Усик подерётся с Карлосом Такамом в мае 2019 года, но украинский боксёр получил травму руки. Из-за этого дебютный поединок в тяжёлом весе был перенесён.

Гассиев также должен дебютировать в тяжёлом весе. Российский боксёр планировал встретиться с Джоуи Давейко, но также отказался от боя из-за травмы.