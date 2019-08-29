Тренер Деревянченко: Надеемся победить Головкина

Новости спорта:Наставник украинского боксера верит в успех его подопечного в бою с Геннадием Головкиным.

Гэри Старк, тренер Сергея Деревянченко, рассказал о том, какую тактику его подопечный будет использовать во время боя против Геннадия Головкина (5 октября).

"Преимущество Сергея в том, что он сбалансирован и более техничен. Он будет использовать свой мозг, работу, движения. Геннадий с Сергеем увидит вещи, которые он, очевидно, не видел. Сергей очень умный боец.

О время боя мы не будем от него убегать. Мы будем выбрасывать комбинации. Потому что Сергей — это комбинационный панчер.

Я думаю, вы увидите больше очков в его пользу, чем вы видели в бою с Дэниелом Джейкобсом. Потому что теперь у него полная команда. Он будет более разносторонним бойцом.

Конечно, Сергей будет андердогом, но я считаю, мы можем победить его. Я здесь не из-за гонорара. Деньги — это хорошо, но я хочу победы. Думаю, мы можем вытянуть поединок»