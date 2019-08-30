Ломаченко и Поветкин встретились в ресторане в Лондоне (Фото)

Новости спорта:Александр Поветкин проведет бой в андеркарте у Василия Ломаченко.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко проведет бой против Люка Кэмпбелла. В этот же веер в андеркарте выступит российский супретяжеловес Александр Поветкин, которому в ринге будет противостоять Хьюи Фьюри. Вечер бокса состоится 31 августа в Лондоне на арене О2.

За несколько дней до поединка Ломаченко и Поветкин встретились в одном из лондонских ресторанов. Боксеры пожали друг другу руки, пожелали удачи и сфотографировались на память.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @lomachenkovasiliy Лондон из зе кэпител оф Грейт Британ Публикация от LomUs™️ (@lomus_official) 29 Авг 2019 в 11:05 PDT

Отметим, что на кону боя Ломаченко - Кэмпбелл, помимо поясов украинца, будет также стоять титул WBC.

Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя Ломаченко - Кэмпбелл. Кроме того, бой будет доступен в прямом эфире на телевидении.