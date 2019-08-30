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Ломаченко и Поветкин встретились в ресторане в Лондоне (Фото)

Ломаченко и Поветкин встретились в ресторане в Лондоне (Фото)
07:51 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Александр Поветкин проведет бой в андеркарте у Василия Ломаченко.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко проведет бой против Люка Кэмпбелла. В этот же веер в андеркарте выступит российский супретяжеловес Александр Поветкин, которому в ринге будет противостоять Хьюи Фьюри. Вечер бокса состоится 31 августа в Лондоне на арене О2.

За несколько дней до поединка Ломаченко и Поветкин встретились в одном из лондонских ресторанов. Боксеры пожали друг другу руки, пожелали удачи и сфотографировались на память.

Беринчик: Кэмпбелл доставит Ломаченко неудобства

 
 
 
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@lomachenkovasiliy Лондон из зе кэпител оф Грейт Британ

Публикация от LomUs™️ (@lomus_official)

Отметим, что на кону боя Ломаченко - Кэмпбелл, помимо поясов украинца, будет также стоять титул WBC.

Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя Ломаченко - Кэмпбелл. Кроме того, бой будет доступен в прямом эфире на телевидении.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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