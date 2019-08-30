Деревянченко: Вернусь в Украину чемпионом мира

Новости спорта:Сергей Деревянченко рассказал о своей подготовке к чемпионскому бою с Геннадием Головкиным.

Деревянченко и Головкин 5 октября в Нью-Йорке на Madison Square Garden сразятся за вакантный титул IBF в среднем весе.

"Я счастлив в США, я живу здесь со своей семьей в Бруклине, у нас прекрасная жизнь. Конечно, я скучаю по дому, и то, что я делаю на ринге, предназначено для народа Украины. Я очень скучаю по своим родным и друзьям, я люблю возвращаться домой, и я знаю, что в следующий раз вернусь в статусе чемпиона мира.

Я собираюсь работать с одними из лучших восходящих боксеров мира. Расселл и Берленга – будущие чемпионы мира. Такие боксеры каждый день заставляют вас действовать на пределе возможностей, и именно так вы готовитесь к таким масштабным боям.

Когда настанет день боя, я знаю, что сделаю все, чтобы стать новым чемпионом мира из Украины, следуя по стопам моих друзей Ломаченко, Усика и других", - цитирует Деревянченко BoxingScene.