Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко

Новости спорта:Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу.

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед титульным боем с украинцем Василием Ломаченко, который состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне. На кону будут стоять титулы WBC, WBA и WBO.

«Выйди на ринг и убеди себя, что являешься величайшим боксёром, чемпионом, который может победить Ломаченко. Говори это себе каждый день, чтобы ты сам поверил в свои силы! Тебе нужна вера в себя.

И я исхожу из собственного опыта. Нужно верить, чтобы чего-то добиться.

Ломаченко хочет, чтобы ты оказался в неудобной для себя ситуации. Он будет двигаться под углом, заставлять тебя действовать в сложной ситуации. Но придерживайся собственного плана на бой», — цитирует Джошуа Sky Sports.