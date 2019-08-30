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Арум сравнил Ломаченко с молодым Мухаммедом Али

Арум сравнил Ломаченко с молодым Мухаммедом Али
11:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:

Промоутер украинского чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) Боб Арум считает, что технически украинец лучший со времен молодого Мухаммеда Али. Арум признался, что никогда не думал, что увидит что-нибудь подобное.

«Технически Ломаченко лучший со времен молодого Мухаммеда Али, а не того Али, который вернулся после трех лет бездействия. Технически Али был невероятным, и я никогда не думал, что увижу что-нибудь подобное до Ломаченко. Флойд Мэйвезер был защитником, который наносил достаточно ударов, чтобы выиграть раунды, но Ломаченко другой — он всегда ищет, чтобы разблокировать защиту, ищет найти способ уничтожить противника», — цитирует Боба Арума Sky Sports News.

Напомним, что свой следующий бой Василий Ломаченко проведет против Люка Кэмпбелла в ближайшую субботу, 31 августа. Украинец и британец сразятся за вакантный титул по версии WBC в легком весе.

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За бой с Кэмпбеллом Ломаченко получит рекордный гонорар в размере 4 миллионов долларов.

В последнем бою Василий провел успешную защиту своих чемпионских поясов в бою с Энтони Кроллой, которого победил нокаутом в 4-м раунде.

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Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Мухаммед Али, Василия Ломаченко.
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