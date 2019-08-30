Альварес: Победа Руиса над Джошуа была впечатляющей

Новости спорта:Сауль Альварес вспомнил сенсационную победу чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энди Руиса.

Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес вспомнил сенсационную победу чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энди Руиса в поединке против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.

«Это было просто впечатляюще. Он победил за счет свои силы. Это еще одна демонстрация того, что мексиканские боксеры значительно преуспели в боксе.

У нас отличное поколение и, конечно, Руис – один из лучших», – сказал Канело.

Напомним, что матч-реванш Руис – Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.