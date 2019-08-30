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"Он был мне другом": Ломаченко рассказал о своем отношении к погибшему боксеру

"Он был мне другом": Ломаченко рассказал о своем отношении к погибшему боксеру
16:54 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Василий Ломеченко очень тяжело перенес смерть Максима Дадашева.

31-летний украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) рассказал, как он воспринял смерть российского боксера Максима Дадашева.

"Для меня это был большой шок. Макс очень хорошо себя чувствовал как боксер. Поэтому, когда он закончил бой, я позвонил нашему общему промоутеру и спросил: «Как Макс?.

Тогда я услышал, что он пошел в больницу. Мы все очень волновались, и в течение следующих нескольких дней я был на связи все время.

Усик посвятил стих Дадашеву

Когда он умер, я был очень шокирован. Я хорошо знал Максима. Мы были друзьями, он несколько раз помогал мне готовиться к поединкам.

Я спарринговал с ним, он часто бывал у меня дома. Максим был очень хорошим человеком. Но это жизнь, мы все живем как бойцы», – сказал Ломаченко.

28-летний российский боксер Максим Дадашев 23 июля умер в больнице в США.

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