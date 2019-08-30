Кэмпбелл рассказал, за счет чего он победит Ломаченко

Новости спорта:Британец считает, что его великолепная работа ног поможет ему справится с украинским боксером.

Британский боксер Люк Кэмпбелл (20-2, 18 КО) похвастался журналистам своей качественной работой ног во время боя.

Боксер заявил, что это поможет ему выиграть чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (13-1, 10 КО).

"Я уверен, что работа моих ног на данный момент действительно имеет значение. Я считаю, что сейчас достиг в этом компоненте самого лучшего показателя в карьере.

В прошлом бою против очень жесткого мексиканского парня (Адриана Янга, - прим.) он не смог по мне попасть благодаря моей работе на ногах.

Это случилось не из-за того, что у меня была крепкая защита, а именно вследствие передвижения ног. Он едва донес один удар, а затем я единичным выстрелом победил боксера, который до этого не проигрывал. Я думаю, что работа моих ног сыграет важную роль в бою с Ломаченко".