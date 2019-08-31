Ломаченко показал уникальный халат, в котором выйдет на бой с Кэмпбеллом

Новости спорта:Новый халат Василия выполнен в цветах Украины.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко в Instagram своей промоутерской компании Top Rank показал халат, в котором выйдет на поединок с британским проспектом Люком Кэмпбеллом.

Халат сделан полностью из крокодильей шкуры и выполнен в цветах Украины - синем и желтом. Также на нем красуются два больших льва на рукавах и надпись Billionaire (миллиардер) на спине.

Модельером стал немец Филипп Плейн, который изготовил халат специально для украинца.

Примечательно, что этот халат очень похож на тот, в котором Василий выходил на бой против Энтони Кроллы. Тогда экипировка была выполнена в цветах Лос-Анджелес Лейкерс - фиолетом и желтом.

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя. Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение украинскому боксеру.