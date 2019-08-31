Скачать
Суббота, 31.08.2019
Свитолина разбила Ястремскую в украинском дерби на US Open
Свитолина разбила Ястремскую в украинском дерби на US Open
Ломаченко - Кэмпбелл: как проходила церемония взвешивания (Видео)
Ломаченко - Кэмпбелл: как проходила церемония взвешивания (Видео)
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы

Ломаченко показал уникальный халат, в котором выйдет на бой с Кэмпбеллом

Ломаченко показал уникальный халат, в котором выйдет на бой с Кэмпбеллом
07:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Новый халат Василия выполнен в цветах Украины.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко в Instagram своей промоутерской компании Top Rank показал халат, в котором выйдет на поединок с британским проспектом Люком Кэмпбеллом.

Халат сделан полностью из крокодильей шкуры и выполнен в цветах Украины - синем и желтом. Также на нем красуются два больших льва на рукавах и надпись Billionaire (миллиардер) на спине.

Модельером стал немец Филипп Плейн, который изготовил халат специально для украинца.

Примечательно, что этот халат очень похож на тот, в котором Василий выходил на бой против Энтони Кроллы. Тогда экипировка была выполнена в цветах Лос-Анджелес Лейкерс - фиолетом и желтом.

Поветкин: Ломаченко очень талантливый, техничный и хитрый боксер

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

The Lion is hungry for another world title. @lomachenkovasiliy’s custom-made robe for tomorrow night’s bout.

Публикация от Top Rank Boxing (@toprank)

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя. Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение украинскому боксеру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
02 Экс-первая ракетка мира уступил теннисисту из третьей сотни рейтинга
03 Арум рассказал, когда Джервонта Дэвис может провести бой против Ломаченко
04 Ломаченко - Кэмпбелл: опубликованы подробности контракта на бой
05 Гвардиола назвал лучшего защитника мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь