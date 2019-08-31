Ломаченко - Кэмпбелл: опубликованы подробности контракта на бой

Новости спорта:Василию Ломаченко не нужен реванш, чтобы решить все вопросы с Люком Кэмпбеллом.

Ломаченко и Кэмпбелл выяснят отношения 31 августа в Лондоне – победитель боя двух олимпийских чемпионов покинет ринг с титулами WBA, WBO и WBC в легком весе.

Как сообщает Boxing News, команда Ломаченко не стала настаивать на включение в контракт опции о незамедлительном реванше в случае поражения украинского боксера.

Если Кэмпбелл сотворит чудо и побьет Ломаченко (коэффициент на победу Василия у букмекеров 1,04), то будет вправе отказать украинцу в реванше.

Субботний бой Ломаченко и Кэмпбелла покажет телеканал «Интер». Начало трансляции – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл прошли традиционную процедуру взвешивания.