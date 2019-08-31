"Господи, это будет война": Арум - о бое Гвоздик - Бетербиев

Новости спорта:Боб Арум считает, что бой в полутяжелом весе может стать поединком года.

Американский промоутер Боб Арум ответил на вопрос о будущем объединительным поединке в полутяжелом дивизионе между чемпионом WBC украинцем Александром Гвоздиком и обладателем титула IBF россиянином Артуром Бетербиевым.

"Они оба выступают за Top Rank. Два отличных воина!

Русский против украинца, господи, это будет война. Не спрашивайте меня, кто победит в этом бою. Я абсолютно не имею представления. Все что я знаю - это будет бой года", - отметил Арум.

Напомним, бой Александра Гвоздика с Артуром Бетербиевым пройдет 18 октября в Филадельфии.