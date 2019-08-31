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Ломаченко - Кэмпбелл: андеркарт поединка

Ломаченко - Кэмпбелл: андеркарт поединка
09:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Перед главным боем вечера пройдут восемь встреч.

Украинский чемпион легкого веса по версии WBO и WBA Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.

Вечер бокса в Лондоне начнется в 18:00 по киевскому времени. Перед главным поединком Ломаченко - Кэмпбелл зрителей будут разогревать еще 8 поединков, среди которых желаемый соперник нашего Артема Далакяна - чемпион WBC в наилегчайшем весе Чарли Эдвардс, а также бой Хьюи Фьюри против Александра Поветкина.

Вечер бокса в Украине покажет телеканал Интер, который начнет прямую трансляцию в 22:00 по киевскому времени. Помимо этого, бой будет доступен в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Ломаченко и Поветкин встретились в ресторане в Лондоне (Фото)

Список боев андеркарта:

Коннор Когилл (Великобритания) - Дин Джонс (Великобритания)

Мартин Уорд (Великобритания) - Жозуе Бендана (Никарагуа)

Джеймс Теннисон (Северная Ирландия) - Атиф Шафик (Великобритания)

Саванна Маршалл (Великобритания) - Даниэле Бастиери (Бразилия)

Джо Кордина (Великобритания) - Гэвин Гвинн (Великобритания)

Джошуа Буатси (Великобритания, Гана) - Райан Форд (Канада)

Чарли Эдвардс (Великобритания) - Хулио Сесар Мартинес (Мексика)

Хьюи Фьюри (Великобритания) - Александр Поветкин (Россия)

Бой Ломаченко - Кэмпбелл ориентировочно начнется после полуночи.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл.
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