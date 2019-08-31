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Арум: Анатолий Ломаченко - лучший тренер, он гений

Арум: Анатолий Ломаченко - лучший тренер, он гений
14:07 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Боб Арум похвалил отца Василия Ломаченко.

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум накануне боя украинца против Люка Кэмпбелла заявил, что считает отца и тренера украинца, Анатолия Ломаченко, лучшим тренером в мире:

"Анатолий Ломаченко – лучший тренер, которого я когда-либо видел в своей карьере. Он абсолютный гений.

Он очень серьезный специалист, который знает спорт на все сто. Однако, несмотря на это, он продолжает развиваться, он постоянно в поисках новой информации, он работает над своими знаниями. Он мастер.

Ломаченко рассказал о плане подготовки к бою против Кэмпбелла

Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Я видел работу Мохаммеда Али и Каса Д’Амато, видел Данди с Килом Кленси, никто, еще раз повторяю никто не сравниться с Анатолием Ломаченко. Это абсолютная правда", - заявил Арум.

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Боб Арум, Новости бокса, Василий Ломаченко, Анатолий Ломаченко, Люк Кэмпбелл.
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