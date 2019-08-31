Последний бой Ломаченко (Видео)

Новости спорта:Накануне боя в Лондоне Ломаченко - Кэмпбелл (31 августа) вспоминаем последний поединок украинца.

13 апреля 2019 года в Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоялся большой вечер бокса Top Rank, главным боем в котором стал поединок Ломаченко - Кролла.

Тогда украинский чемпион мира WBA, WBO в легком весе защищал титулы в поединке с британским экс-чемпионом мира в этом весе - Энтони Кроллой. Бой завершился нокаутом в четвертом раунде.

С первых раундов Ломаченко захватил центром ринга и потихоньку нагнетал темп. Уже во втором раунде Кролла вынужден был включить "режим выживания" у канатов. В концовке 3-го раунда рефери засчитал стоячий нокдаун у британца. В 4-м раунде Кролла упал на настил ринга после мощнейшего удара с правой.

Ломаченко - Кролла: видео боя

Напомним, в субботу, 31 августа, Василий Ломаченко проведет свой следующий бой в Лондоне против местного боксера Люка Кэмпбелла (где и когда смотреть бой).