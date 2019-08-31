Хэй: Поветкин нокаутирует Фьюри

Новости спорта:Бывший чемпион мира в супертяжелом весе дал свой прогноз на бой Поветкин - Фьюри.

Дэвид Хэй спрогнозировал исход бо между Александром Поветкиным и Хьюи Фьюри.

"Поветкин не раз доказывал, что способен подбираться к соперникам и отправлять их в нокаут. Он остановил Карлоса Такама и прошел 12 раундов с Владимиром Кличко. У Александра крепкий подбородок, он показал это, когда пропустил мощный левый хук от Дэвида Прайса.

В следующем раунде мы увидели, как Прайс распластался на канвасе после могущественного левого хука Поветкина. У Александра еще есть силы, но он подошел к закату своей карьеры. Если на нынешнем этапе кто-то и способен его перебоксировать, то я считаю, что это оппонент вроде Хьюи Фьюри.

Я вижу два возможных исхода. Вероятно, Александр Поветкин выбросит мощный удар и нокаутирует Фьюри. Второй вариант – Хьюи затянет бой в поздние раунды, избежит проблем и победит по очкам. Любой из этих исходов не станет для меня сюрпризом", – сказал Хэй.