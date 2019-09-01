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Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
00:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Александр Поветкин в Лондоне победил Хьюи Фьюри.

В Лондоне в эти минуты проходит турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретятся Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл.

В андеркарде этого противостояния выступили бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Поветкин и экс-претендент на титул чемпиона мира Хьюи Фьюри. Поединок прошёл все отведённые регламентом двенадцать раундов.

Первая половина боя прошла практически равной борьбе. В целом же Поветкин прессинговал соперника и был немного точнее, Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам по большей части атаковал прямыми ударами, после чего вязал Александра.

Ломаченко - Кэмпбелл: вечер бокса в Лондоне

В заключительном раунде Поветкин донёс до Фьюри несколько точных ударов и забрал концовку. По итогам двенадцати раундов все судьи отдали победу Александру — трижды 117:111.

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Александр Поветкин, Бокс, Бокс новости, Хьюи Фьюри.
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