Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Новости спорта:Александр Поветкин в Лондоне победил Хьюи Фьюри.

В Лондоне в эти минуты проходит турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретятся Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл.

В андеркарде этого противостояния выступили бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Поветкин и экс-претендент на титул чемпиона мира Хьюи Фьюри. Поединок прошёл все отведённые регламентом двенадцать раундов.

Первая половина боя прошла практически равной борьбе. В целом же Поветкин прессинговал соперника и был немного точнее, Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам по большей части атаковал прямыми ударами, после чего вязал Александра.

В заключительном раунде Поветкин донёс до Фьюри несколько точных ударов и забрал концовку. По итогам двенадцати раундов все судьи отдали победу Александру — трижды 117:111.